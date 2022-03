Im Kampf gegen die Schwarzarbeit im Baugewerbe haben Ermittler am Mittwoch deutschlandweit 56 Geschäftsräume und Wohnungen durchsucht. Schwerpunkt der Groß-Razzia war nach Angaben der Frankfurter Staatsanwaltschaft und des Hautzollamts Frankfurt das Rhein-Main-Gebiet. Drei Männer wurden festgenommen und kamen in Untersuchungshaft. Insgesamt waren in Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bayern rund 700 Beamte im Einsatz.