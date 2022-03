Handball-Bundesligist HSG Wetzlar hat den früheren Nationalspieler Erik Schmidt verpflichtet. Der 29 Jahre alte Kreisläufer erhielt nach bestandenem Medizincheck einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024, wie die Mittelhessen am Dienstag mitteilten. Der in Mainz geborene Schmidt kommt im Sommer als Ersatz für den scheidenden Oldie Felix Danner vom Schweizer European-League-Teilnehmer Kadetten Schaffhausen an die Lahn.