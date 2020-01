Von Constanze Werry

Was ist schon so britisch wie der Five-o-Clock-Tea? Von der Bezeichnung bitte nicht täuschen lassen – klassischerweise ist es nicht um Schlag 17 Uhr Zeit für den Fünfuhrtee, sondern zwischen 15 und 17 Uhr. Für diese besondere Form der britischen Teezeremonie braucht es Scones – eine Art Zwischending aus Brötchen und Gebäck – mit Clotted Cream und Erdbeerkonfitüre, kleine Sandwiches mit Gurke, Ei oder Kresse und einen schönen schwarzen Tee.

Natürlich wird der Fünfuhrtee nicht schnöde am Ess- oder Küchentisch, sondern an einem niedrigen Tisch im Salon ein-genommen. Also bitte im Zweifelsfall vorab anbauen und noch einen Zwischenstopp bei Ikea einplanen. Aber im Ernst: Einen echten Fünfuhrtee sollte man sich nicht entgehen lassen. Und so einfach geht’s:

Scones

Rezepte für Scones gibt es wie Sand am mehr. Hier eines davon – gebraucht werden für zwölf Stück: 350 g Mehl, 2 TL Backpulver, etwas Salz, 125 g Butter, 3 EL Zucker, 150 g Joghurt, ein Ei und etwas Milch zum Bestreichen.

Mehl, Backpulver, Salz und Zucker in eine Schüssel geben. Butter in kleine Stücke schneiden, mit dem Joghurt zu den restlichen Zutaten geben und alles kurz durchkneten. Dass der Teig nur kurz geknetet wird, ist für die spätere Konsistenz wichtig und eint alle Scones-Rezepte. Wer will, kann noch Rosinen dazugeben.

Den Teig zwei Zentimeter dick ausrollen und sieben Zentimeter große Kreise ausstechen. Diese auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Ei mit zwei Esslöffeln Milch verquirlen und die Scones damit bestreichen. Bei 160 Grad Umluft für 15 Minuten in den Backofen schieben. Noch lauwarm mit "Clotted Cream" und Erdbeerkonfitüre servieren.

Clotted Cream ist eine Art dicker Rahm und lässt sich nur schwer selbst herstellen. Zu finden ist sie in gut sortierten Supermärkten und im Internet. Einen adäquaten Ersatz gibt es nicht. Manch einer vermischt Mascarpone mit Sahne. Zum Original zu greifen lohnt sich aber allein schon wegen der himmlisch zarten Konsistenz.

Gurkensandwiches

Bei einem Fünfuhrtee dürfen Sandwiches natürlich nicht fehlen. Wahlweise mit Ei, Kresse – oder am bekanntesten: Gurke.

Für die Zubereitung werden benötigt: Einige Scheiben Sandwichbrot, Salatgurke, Butter, grobes Meersalz und Pfeffer – das war’s schon. Die Gurke schälen und sehr dünn aufschneiden. Wem das schwerfällt, kann einen Küchenhobel verwenden. Einige Brotscheiben buttern, mit Gurkenscheiben belegen, salzen, pfeffern und mit einer zweiten Scheibe Brot bedecken. Nun noch den Rand abschneiden und das Brot diagonal in Hälften schneiden oder sogar vierteln.

Tee

Der Liebhaber bevorzugt losen Tee. Viele Briten schätzen einen kräftigen, nicht aromatisierten Schwarztee. Für die Zubereitung braucht man eine Teekanne. Pro Tasse – etwa 200 ml Wasser – rechnet man ungefähr einen gehäuften Teelöffel.

Und wie brüht man einen schönen starken Schwarztee nun auf, damit sich auch ein traditioneller Brite damit zufrieden zeigt? Der britische Kult-Autor Douglas Adams ("Per Anhalter durch die Galaxis") hat die Antwort in "Lachs im Zweifel" gegeben. Er schreibt: "There is a very simple principle to the making of tea, and it’s this – to get the proper flavour of tea, the water has to be boilING (not boilED) when it hits the tea leaves." Übersetzt in etwa: "Es gibt eine sehr einfache Regel bei der Zubereitung von Tee – um den vollen Geschmack von Tee zu erhalten, muss das Wasser kochen, wenn es auf die Teeblätter trifft, und nicht gekocht haben." Sei das Wasser nicht heiß genug, werde der Tee schlechterdings fade. Und das sei letztlich auch der Grund, warum die Engländer diese "seltsamen Rituale" hätten, wie die Teekanne vorher aufzuwärmen.

Nach dem Aufgießen muss der Tee noch drei bis fünf Minuten ziehen. Dann kann er getrunken werden. Die meisten Teekannen halten Blätter beim Ausgießen zurück, wer will, kann aber zusätzlich ein kleines Sieb über die Tasse halten.

Bleibt die Frage nach der Milch. Für die Mehrheit der Briten darf es gerne ein Schuss Milch im Tee sein – ob diese vor oder nach dem Tee in die Tasse kommt, darüber ist sich das Inselvölkchen allerdings aufs Trefflichste uneins.