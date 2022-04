Bei einer Auseinandersetzung am Bahnhof Raunheim ist ein 17-Jähriger von mehreren Mitschülern geschlagen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, attackierten insgesamt fünf Mitschüler den Jugendlichen an dem Bahnhof im Landkreis Groß-Gerau am Dienstagnachmittag gemeinschaftlich mit Schlägen. Vorangegangen seien Streitigkeiten in der gemeinsamen Schule. Das Opfer wurde mit mehreren Platzwunden im Gesicht in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.