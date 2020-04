In der Welt der Trolls sind fast immer alle fröhlich. Es wird gekuschelt, getanzt und gesungen. Ab Donnerstag kann man sich den zweiten Teil der Geschichte im Internet ausleihen. Der Film heißt "Trolls World Tour". Mit dabei sind wieder die beiden Trolls Poppy und Branch. Ihre Stimmen kommen dir bekannt vor? Kein Wunder, sie stammen nämlich wieder von den beiden Musikern Lena Meyer-Landrut und Mark Forster. Den dpa-Nachrichten für Kinder erzählten die beiden, was sie an der Welt der Trolls am liebsten mögen.