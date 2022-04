Nach einer Messerattacke in der Fußgängerzone von Gießen sitzt der mutmaßliche Angreifer in Untersuchungshaft. Ein Untersuchungsrichter erließ den Haftbefehl wegen Fluchtgefahr, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Ermittler werfen dem 45-Jährigen gefährliche Körperverletzung vor.