Die Rückkehr der Commerzbank in die schwarzen Zahlen in seinem ersten Jahr an der Konzernspitze hat sich auch für Vorstandschef Manfred Knof ausgezahlt. Inklusive Bonuszahlungen und Versorgungsaufwand kommt Knof für das Geschäftsjahr 2021 auf Bezüge von gut 5,7 Millionen Euro, wie aus dem am Montag veröffentlichten Geschäftsbericht des Frankfurter MDax-Konzerns hervorgeht.