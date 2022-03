Die Polizei hat einen mutmaßlichen Fälscher von Bankkarten in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) festgenommen. Der 37-Jährige soll versucht haben, den Karteneinschub eines Geldautomaten zu manipulieren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Zeuge beobachtete am Samstagmittag, wie sich der Mann mit einem Schraubendreher an dem Automaten zu schaffen machte und verständigte die Beamten, die den Verdächtigen wenig später festnahmen.