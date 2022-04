Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes leitet kein Verfahren gegen Abwehrchef Martin Hinteregger von Eintracht Frankfurt ein. Dies teilte der DFB am Montag auf dpa-Anfrage mit. Im Bundesligaspiel am Sonntag gegen den SC Freiburg (1:2) war der 29-jährige Österreicher in der 73. Minute mit Gegenspieler Martin Lienhart aneinandergeraten. Mutmaßungen, Hinteregger habe ihn eine Ohrfeige verpasst, bestätigten sich nicht.