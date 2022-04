Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Fulda ist ein Mann an seinen schweren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, handelt es sich bei ihm vermutlich um den 70 Jahre alten Bewohner der Dachgeschosswohnung. Er konnte zunächst noch ins Freie gebracht werden, starb dann aber später im Krankenhaus.