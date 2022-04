Auf dem Bodensee hat die Schifffahrtssaison begonnen: Am Sonntag um 9.40 Uhr stachen die ersten Schiffe bei Sonnenschein in See, sagte ein Sprecher der Bodensee-Schiffsbetriebe. Die Weiße Flotte bringt nun wieder regelmäßig Touristen und Einheimische ans andere Ufer. Die Betreiber der Schiffe aus Deutschland, Österreich und der Schweiz freuen sich auf ein Jahr möglichst ohne Corona-Einschränkungen, sagte Frank Weber, Vorsitzender der Vereinigten Schifffahrtsunternehmen für den Bodensee und Rhein (VSU).