Bei einem gewaltsam ausgetragenen Streit in und vor einer Frankfurter Bar ist ein 30 Jahre alter Mann angeschossen und am Bein verletzt worden. Zwei weitere Männer seien bei der tätlichen Auseinandersetzung am frühen Morgen verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 30-Jährige mit der Schussverletzung am Bein wurde ins Krankenhaus gebracht.