Wegen eines mutmaßlich antisemitischen Drohschreibens gegen den Vorsitzenden der Kommunalen Ausländervertretung in Frankfurt, Jumas Medoff, hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Geprüft werde der Verdacht der Beleidigung, sagte eine Sprecherin der Behörde am Dienstag. Das Verfahren gegen unbekannt wurde demnach Ende vergangener Woche eröffnet. "Weitere Angaben können zu einem so frühen Stadium noch nicht gemacht werden", sagte sie.