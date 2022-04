Angesichts der Reisewelle in den Osterferien will die Deutsche Bahn an den Osterfeiertagen ihr Personal unter anderem am Frankfurter Hauptbahnhof aufstocken. Um den vielen Reisenden den bestmöglichen Service zu bieten, seien an besonders stark frequentierten Hauptbahnhöfen zwischen Gründonnerstag und Ostermontag zusätzliche Mitarbeitende im Einsatz, teilte eine DB-Sprecherin am Donnerstag auf Anfrage mit. Sie seien den Fahrgästen beim Umstieg und Einstieg behilflich. Auch in Berlin, München und Köln werde Personal aufgestockt.