Bei einem Auffahrunfall mit mehreren Autos auf der Bundesstraße 3 in Frankfurt sind am Freitagmorgen drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhren drei Pkw, die in Fahrtrichtung Preungesheimer Dreieck unterwegs waren, aufeinander auf, nachdem die Fahrerin des ersten Autos gebremst hatte. Das mittlere Fahrzeuge habe daraufhin Feuer gefangen. Der Brand konnte den Angaben zufolge zügig durch Ersthelfer und die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden.