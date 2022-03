Gut acht Monate nach der Flutkatastrophe in Teilen von Rheinland-Pfalz leiden viele Menschen weiterhin unter psychischen Folgen. Nach anfänglicher Akuthilfe für Betroffene und Unterstützung bei der Vermittlung von Therapieplätzen geht nun ein längerfristiges psychosoziales Nachsorgeangebot an den Start. Zum Auftakt an (diesem) Montag (14.30 Uhr) in Trier wird auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erwartet.