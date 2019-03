Freiburg (dpa) - Fett an sich macht nicht fett. «Es hat zwar mehr Kalorien als Zucker, dafür aber ein hohes Sättigungspotenzial. Und das verhindert das Naschen zwischendurch», erklärt Dagmar von Cramm, Ernährungswissenschaftlerin aus Freiburg. Sie plädiert dafür, gesättigte Fette durch ungesättigte zu ersetzen.

Austauschen sollten Verbraucher Butter durch Streichfett aus wenig Butter und viel Öl mit Omega-3-Fettsäuren, wie Rapsöl, Leinöl und Leindotteröl. Statt Käse- und Wurst-Aufschnitt könnte Gemüse in diesen Ölen gebraten und aufs Brot gelegt werden. Nudeln in Pesto geschwenkt sind ebenfalls eine Alternative zu Nudeln in Sahnesoße. «Und wer überhaupt nicht aufs Butteraroma verzichten kann, sollte Rapsöl mit Butteraroma verwenden», rät Dagmar von Cramm.

Kräuterquark fertig zu kaufen, sei keine gute Idee. Wie im Käse stecke im Sahnequark gesättigte Fettsäure in Form von Milchfett, also Butter. Und die Alternative? «Den Quark aus Magerquark, Mineralwasser, Rapsöl und Kräutern nach Wahl selber machen», so Dagmar von Cramm.