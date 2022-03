Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz bleibt weiter auf hohem Stand. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Dienstag einen Wert von 1564,1 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche - leicht höher als am Montag mit 1561,0. Der bisher höchste Stand wurde am Freitag mit 1633,6 notiert.