Die Mannschaft von Trainer Frank Lampard gewann das zweite Halbfinale im Wembleystadion gegen den Ligakonkurrenten Manchester United mit 3:1 (1:0). Treffer unmittelbar vor und nach der Pause brachten den Champions-League-Gegner des FC Bayern auf die Siegerstraße.

Chelsea ging in der langen Nachspielzeit des ersten Durchgangs durch Olivier Giroud (45.+11) in Führung. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Mason Mount auf 2:0 (46.). Nach einem Eigentor von Harry Maguire (74.) war die Partie zugunsten der Londoner entschieden; das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer kam durch einen Foulelfmeter von Bruno Fernandes nur noch zum 1:3 (85.). Das Finale im FA Cup bildet am 1. August den Schlusspunkt der englischen Fußball-Saison.

© dpa-infocom, dpa:200719-99-850828/2