Die Landesgartenschau 2027 findet in Neustadt an der Weinstraße statt. Die Landesregierung beschloss am Dienstag in Mainz, dass die renommierte Schau wie schon beim letzten Mal 2015 in Landau wieder in der Pfalz veranstaltet werden soll. "Die Entscheidung ist dem Ministerrat nicht leichtgefallen", erklärten Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) mit Blick auf die weiteren fünf Bewerber Mainz, Speyer, Bendorf, die Südeifel mit Bitburg sowie die Mittelmosel rund um Traben-Trarbach und Bernkastel-Kues.