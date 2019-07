Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission hat die umstrittene Blockabfertigung für Lastwagen an der Grenze nach Österreich kritisiert. «Wir haben die Behörden in Österreich darüber informiert, dass wir die häufige Anwendung der Maßnahme missbilligen», heißt es in einem Schreiben von EU-Kommissarin Violeta Bulc an die deutsche und die italienische Regierung. Durch die häufige und systematische Anwendung der Maßnahme werde der freie Warenverkehr sowie der freie Dienstleistungsverkehr eingeschränkt. Italien und Deutschland hatten sich zuvor über die Blockabfertigung auf dem Brennerkorridor beschwert.