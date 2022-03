Baden-Württemberg hat 2021 rund 19,5 Millionen Tonnen an fossilen Brennstoffen aus dem Ausland eingeführt. Dabei handelte es sich nach vorläufigen Zahlen um 12 Millionen Tonnen Erdöl im Wert von 5,1 Milliarden Euro, 1,4 Millionen Tonnen Erdgas für 339,4 Millionen Euro und 6 Millionen Tonnen Steinkohle im Wert von 614,8 Millionen Euro, wie das Statistische Landesamt in Stuttgart am Donnerstag mitteilte. Bei Kohle und Gas bestand eine hohe Abhängigkeit von Russland.