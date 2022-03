Eintracht Frankfurts Mittelfeldspieler Makoto Hasebe lässt das Ende seiner Profikarriere weiter offen. "Nächstes Jahr will ich Schluss machen, aber ich habe schon fünf Jahre weitergemacht und kann nicht sicher sagen, ob es so sein wird", sagte der 38 Jahre alte Japaner am Mittwoch bei einer Pressekonferenz des Fußball-Bundesligisten. "Im nächsten Jahr bin ich 39 Jahre alt. Normalerweise geht man dann, aber ich bin vielleicht nicht normal. Ich will so lange wie möglich Fußball spielen."