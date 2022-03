Rittersdorf (dpa/lrs) - Bei einem frontalen Zusammenstoß zweier Autos auf einer Landstraße bei Rittersdorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm) ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Die zwei Insassen des anderen Wagens erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei Bitburg mitteilte.

Am Donnerstagabend war der 55 Jahre alte Autofahrer auf der Landstraße an der Einmündung nach Rittersdorf in Fahrtrichtung Bitburg mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten. Er prallte gegen einen wartenden Wagen mit einem 19 Jahre alten Fahrer und einer 20 Jahre alten Beifahrerin. Die drei Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Nach Polizeiangaben war der 55 Jahre alte Fahrer alkoholisiert.

Pressemeldung der Polizei