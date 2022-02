Bei einem Unfall im Landkreis Ludwigsburg sind drei Menschen schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 76-Jähriger an der Einmündung einer Landesstraße bei Murr am Mittwoch ein anderes Auto beim Abbiegen übersehen, teilte die Polizei mit. Bei der Kollision wurde der 76-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn, danach kam er in ein Krankenhaus.