Korbach/Bad Wünnenberg (dpa/lhe) - Die Polizei sucht nun nach Jägern und Landwirten, die in der Gegend Wildkameras installiert haben. Eventuell liefern die Bilder Hinweise auf die Täter, die sich womöglich längere Zeit in dem Feld- und Waldgebiet aufgehalten haben könnten. Drei Unbekannte hatten in der Nacht zum Freitag einen Geldautomaten in Diemelstadt (Landkreis Waldeck-Frankenberg) gesprengt. Sie entkamen mit einem Auto, das als gestohlen gemeldet ist.

Pressemitteilung Polizeipräsidium Nordhessen