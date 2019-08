Dielheim. (seb) Der "Dielheimer Herbst" findet vom 7. bis zum 26. September statt. Hier die Übersicht: Samstag, 7. Septemer: 14 bis 18 Uhr, "Diele spielt Boule", französischer Nachmittag in der Bahnhofstraße Dielheim; ab 19 Uhr, "Italienischer Abend" am Hirschbuckl mit Bistro "s’Ritz" und Restaurant "La Molisana", Musik: Mario Ansaldo (mit Eintritt). Sonntag, 8. September, 11 bis 17 Uhr, "Balzfeld Classics", US-Autoshow, Musik: "One Hand Loose", Sportplatz der DJK Balzfeld; 17 bis 19 Uhr, Konzert mit dem "Rock Symphonie Duo" in der Kirche Maria Königin in Horrenberg. Donnerstag, 12. September, 19 bis 22 Uhr, Konzert mit dem "Annalisse Walker Trio" im Mühlengasthof Zum Weißen Rössel (mit Eintritt). Freitag, 13. September, 18 bis 21 Uhr, "American Barbecue" mit Musik der Band "The Spikes" in Freudensprungs Kaffeestadl (mit Eintritt). Samstag, 14. September, 17 bis 22 Uhr, "Türkischer Abend" mit Musiker Barboros Koc, "Dielema Kebaphaus". Sonntag 15. September, 15 bis 17 Uhr, "Rock for Kids" in der Kulturhalle Horrenberg. Dienstag, 17. September, 19 bis 21 Uhr, Konzert mit Andy King, Volksbank-Filiale Dielheim (mit Eintritt). Donnerstag, 19. September, 19 bis 22 Uhr, "Olli Roth präsentiert ..." im katholischen Pfarrsaal St. Cyriak. Samstag, 21. September, 8 bis 14 Uhr, Flohmarkt auf dem Gelände des Horrenberger Norma-Markts. Sonntag, 22. September, 11 bis 14 Uhr, Konzert mit "Stefan Zirkel und So!" im Theater im Bahnhof (mit Eintritt); 15 bis 19 Uhr, "Interkultureller Sonntag" im Pfarrgarten St. Cyriak. Donnerstag, 26. September, 19 bis 22 Uhr, Konzert mit Matthias Wegner und Ursula Seither ("Radio Sodele"), Dietrich-Bonhoeffer-Haus (mit Eintritt).