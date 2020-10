Anreise mit der Bahn:Von Heidelberg über Mannheim und Offenburg (zwei Umstiege) nach Straßburg. Mit Bahn und Bus kann man einige Ausgangspunkte des Traversée du Massif des Vosges erreichen; auf der Etappe 8 (mit dem heiligen Donon-Berg) etwa erreicht man das Etappenziel Schirmeck in etwas über einer Stunde ab Straßburg mit der Bahn bis Molsheim und weiter mit dem Bus bis Schirmeck. Allerdings gibt es nur wenige Verbindungen unterwegs zwischen den Etappenpunkten. Eine Route mit öffentlichen Verkehrsmitteln kann man sich unter www.fluo.eu/de zusammenstellen.

Der Wanderweg: Erhielt 2019 das Label Leading Quality Trails – Best of Europe. Beschilderte Länge durch das Vogesenmassiv 431,6 km, wanderbar in 19 bis 20 Tagesetappen. Ein rotes Rechteck zeigt den Verlauf des Wanderwegs zwischen Wissembourg und Belfort an. Manch Strecke im südlichen Teil ist auch weiß-rot markiert. Die Vogesenüberquerung folgt dem alten Gr 53 (Wissembourg bis Donon) sowie dem Gr 5 (Donon bis Belfort). Die meisten Wanderer laufen die Strecke von Nord nach Süd. Der überwiegende Verlauf des Weges liegt im Elsass, auf dem Vogesenkamm berührt er auch Lothringen.

Infos rund um den Wanderweg: www.massif-des-vosges.com (teilweise auf Deutsch, mit Restaurants- und Übernach-tungstipps); Wanderweg-Routenbeschreibung auf Deutsch: www.outdooractive.com/de/route/fernwanderweg/vogesen/ueberquerung-des-vogesenmassivs-von-wissembourg-bis-belfort/28953486/

sowie Tipps und Routen für kürzere Wanderungen in den Hochvogesen: www.hautes-vosges-randonnees.com (auch auf Deutsch)

Wanderführer: "Vogesen-Durchquerung" Auf GR 53 und GR 5 von Wissembourg nach Belfort, Rother-Verlag, 2016, 14.90 Euro (für 2021 ist eine Neuauflage geplant.

Übernachtungstipps: Auf dem Mont Sainte Odile mit einfachen, aber angenehmen Zimmern, Preis: Zimmer mit 2 Personen für 77 Euro pro Nacht (www. mont-sainte-odile.com, Telefon: 00 33/ 3 88 95 80 53). Nachhaltige Unterkunft: Aus dem Verbund "Hôtels au naturel", die in Naturparks oder direkt angrenzend liegen, liegt auf der Wanderroute das Le Melkerhof, Hôtel-Auberge, Zimmer mit 2 Personen ab 95 Euro (www.auberge-melkerhof.fr).

Allgemeine Auskünfte: www.visit.alsace/de