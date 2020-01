Wien (dpa) - Deutschlands Handballer wollen sich bei der Europameisterschaft zum Abschluss der Hauptrunde mit einem Sieg gegen Tschechien aus Wien verabschieden. Auch wenn die Partie nur noch statistischen Wert hat, erwartet Bundestrainer Christian Prokop von seinen Schützlingen eine ähnlich couragierte Vorstellung wie zuletzt beim 34:22 gegen Österreich. Um Kräfte für das Spiel um Platz fünf am Samstag in Stockholm zu schonen, will Prokop allerdings den Spielern aus der zweiten Reihe längere Einsatzzeiten gönnen.