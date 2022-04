In Kassel sind am Samstagnachmittag rund 30 Menschen auf die Straße gegangen, um mehr Solidarität mit der Ukraine zu fordern. Die Kundgebung fand vor dem SPD-Büro in Kassel statt und wurde von Privatpersonen ohne Unterstützung von Organisationen unter dem Titel "Für die Freiheit der Ukraine" angemeldet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Demonstration verlief den Angaben zufolge ohne besondere Vorkommnisse.