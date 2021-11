DAS PROJEKT

"Ganz nah dran" ist ein Rechercheprojekt des Heidelberger Autors Marcus Imbsweiler. Im August und September 2021 hat er mehrere Ärzte und Pflegekräfte zu ihren Erfahrungen während der Corona-Pandemie befragt. Die vom Landesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst geförderte Arbeit, aus der wir Auszüge drucken, wird in ihrer endgültigen Form auf www.marcus-imbsweiler.de einsehbar sein. Dort findet sich bereits eine literarische Umsetzung des Stoffs, das Solostück fürs Theater "In besten Händen", das auf dem Material der Interviews beruht.

Die Protagonisten:Georg (47), Leitender Oberarzt in einem Allgemeinkrankenhaus; Matthias (52), Krankenpfleger, stellvertretender Stationsleiter in der Geriatrie; Benjamin (31), Assistenzarzt Anästhesie und Intensivmedizin und Notarzt; Jürgen (45), Oberarzt in einer Lungenfachklinik; Valerie (29), Pflegefachkraft auf einer Intensivstation.

Anonymisiert: Aus Gründen des Personenschutzes wurden die Namen der Interviewten geändert; die wahren Identitäten sind der Redaktion bekannt.