Ein 22-jähriger betrunkener Fahrer ist am Montagabend im südhessischen Babenhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) von der Fahrbahn abgekommen und durch Gebüsch auf ein Feld gerast. Mit ihm waren noch zwei weitere gleichaltrige Männer im Auto, jedoch wurde keiner der drei verletzt, wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag mitteilte. Die Höhe des Schadens am Auto belaufe sich auf 7000 Euro.