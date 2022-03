Bei einem Brand in Darmstadt hat die Feuerwehr am Mittwochmittag zwei 27 und 43 Jahre alte Männer aus einem Haus gerettet. Verletzt worden sei niemand, teilte die Feuerwehr mit. Ein weiterer Mensch habe sich selbst aus dem Gebäude retten können. Das Feuer war aus bislang unbekannten Gründen in einer benachbarten Garage entstanden, der Rauch zog in das Haus, wie es hieß. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen, das Haus ist demnach weiterhin bewohnbar. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 200.000 Euro.