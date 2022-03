Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hessen ist wieder leicht gestiegen. Nach Daten des Robert Koch-Instituts vom Donnerstag lag die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche bei 884,7, nach 881,8 am Vortag (Stand 10.08 Uhr). Zu der für die Einschätzung der Pandemieentwicklung wichtigen Hospitalisierungsinzidenz lag zunächst kein aktueller Wert vor. Am Vortag hatte die Zahl der Neuaufnahmen von Corona-Infizierten in Krankenhäuser je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen nach Angaben des hessischen Sozialministeriums bei 6,23 gelegen. Eine Woche zuvor war demnach ein Wert von 6,15 gemeldet worden.