Der Paritätische Wohlfahrtsverband Hessen erwartet wegen der Corona-Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich keine Klagewelle. Denn schon vor deren Einführung habe die Impfquote in den betroffenen Arbeitsbereichen in Hessen bei über 90 Prozent gelegen, also deutlich höher als im Bevölkerungsdurchschnitt, sagte die Landesgeschäftsführerin Yasmin Alinaghi der Deutschen Presse-Agentur. Auch eine signifikante Abwanderung von Beschäftigten sehe man nicht kommen.