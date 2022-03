Weil er unerlaubt von der Schweiz nach Deutschland eingereist ist, hat die Bundespolizei in Freiburg einen per nationalem Haftbefehl gesuchten Zugfahrer festgenommen. Gegen den Mann bestand eine mehrjährige Einreisesperre nach Deutschland, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Zollbeamten hatten ihn am Vortag im Fernzug aus Basel kontrolliert.