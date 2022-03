RB Leipzig geht in der Fußball-Bundesliga ohne den zuletzt überragenden Emil Forsberg in das Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Trainer Domenico Tedesco lässt den schwedischen Nationalspieler auf der Bank, gibt dafür Dani Olmo den Vorzug als Zehner hinter Christopher Nkunku und dem Ex-Frankfurter André Silva. Forsberg hatte jüngst beim 6:1 in Fürth zwei Tore vorbereitet und eins erzielt. Nationalspieler Lukas Klostermann hat es aufgrund von muskulären Problemen nicht in den Kader geschafft.