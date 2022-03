Köln (dpa/lsw) - Eine Woche nach dem 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart will die TSG im Rennen um die Europacup-Plätze nachlegen. Zumal es am Spieltag darauf gegen den FC Bayern geht. Verzichten muss Hoeneß auf Kapitän Benjamin Hübner, der positiv auf Corona getestet wurde. Offen ist, ob Kevin Vogt und Dennis Geiger einsatzfähig sind. In der Hintermannschaft fällt jedenfalls weiter Chris Richards aus.

