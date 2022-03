Weil er bei einem Streit mehrfach auf einen anderen Mann eingestochen haben soll, sitzt ein 32-Jähriger in Untersuchungshaft. Sein Kontrahent sei bei der Auseinandersetzung in Müllheim (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) schwer am Rücken und im Augenbereich verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Laut einem Polizeisprecher war zunächst unklar, ob der 22-Jährige dauerhaft erblinden könnte. "Das Restrisiko besteht." Lebensgefahr habe durch die Verletzungen aber nicht bestanden.