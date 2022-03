Die Honigbienen in Hessen starten in die neue Blütensaison - aber geschwächter als sonst. Etwa 20 Prozent der Völker haben nach Angaben des Landesverbands hessischer Imker die kalte Jahreszeit nicht überlebt, mehr als in anderen Jahren. Die ersten Bienen des Jahres sind aber bereits ausgeschwärmt, insbesondere in Südhessen, wie der Verbandsvorsitzende Manfred Ritz in Kirchhain sagte. Auch landesweit stünden die Tiere in den Startlöchern, um zunächst auf Weide oder Haselnuss zu fliegen: "Ab zwölf Grad plus sind die Bienen draußen."