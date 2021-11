BIOGRAFIEN

Name: Frank Elstner

Geboren am 19. April 1942 in Linz.

Werdegang: In Baden-Baden und Rastatt wächst er auf. Für Hörspiel-Produktionen vom SWF steht er schon als Kind vor dem Mikrophon. Seine erste berufliche Station wird Radio Luxemburg. Dort ist er nicht nur Sprecher, sondern auch Programmdirektor. Als Fernseh-Moderator tritt er in Sendungen wie "Spiel ohne Grenzen" und "Die Montagsmaler" auf. Große Bekanntheit erlangt er durch "Wetten, dass..?". Elstner ist Erfinder dieser Show, die als die erfolgreichste in Europa gilt, und ist ihr Moderator von 1981 bis 1987. In den folgenden Jahren entwickelt er weitere Showformate für ZDF und RTL. Seit April 2019 interviewt Elstner in der Reihe "Wetten, das war’s..?" auf YouTube und Netflix Prominente wie Klaas Heufer-Umlauf, Lena Meyer-Landrut oder Helene Fischer.

Privat: Frank Elstner ist in dritter Ehe mit Britta Gessler verheiratet. Sie leben in Baden-Baden. Frank Elstner ist Vater von fünf Kindern.

Name: Prof. Dr. Jens Volkmann

Geboren am 21.10.1967 in Velbert

Werdegang: Volkmann studiert zunächst Chemie und später Medizin in Düsseldorf, Hamilton, Ontario und New York. Heute leitet er die Neurologische Universitätsklinik in Würzburg. Die Erforschung und Behandlung der Parkinson-Krankheit ist seit vielen Jahren ein Schwerpunkt seiner Arbeit.

Aktuell: Frank Elstner und Prof. Dr. Jens Volkmann: "Dann zitter ich halt. Leben trotz Parkinson", Piper, 240 Seiten, 20 Euro.