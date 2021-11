BIOGRAFIE

Name: Bernd Brunner

Geboren am 27. Mai 1964 in Berlin.

Werdegang: Nach dem Abitur machte Brunner eine Banklehre und belegte einige Semester Betriebswirtschaft. Im Anschluss studierte er Amerikanistik und Kulturwissenschaft an der Freien Universität und der Humboldt-Universität in Berlin. Mit einem Stipendium des DAAD ausgestattet, ging er nach Seattle, an die University of Washington. Nach seinem Abschluss arbeitete Bernd Brunner als Autor fürs Fernsehen, für Zeitschriften und Zeitungen. Seine Bücher, die in den folgenden Jahren erschienen, bewegen sich im Spektrum zwischen Kultur und Wissenschaft. Nicht selten findet er dabei ungewöhnliche Themen wie: "Wie das Meer nach Hause kam. Die Erfindung des Aquariums", "Bär und Mensch. Die Geschichte einer besonderen Beziehung", "Ornithomania. Geschichte einer besonderen Leidenschaft" oder "Die Erfindung des Nordens. Kulturgeschichte einer Himmelsrichtung". Einige Werke wurden übersetzt und sind unter anderem in den USA, Frankreich, Italien, Spanien, Japan und China herausgekommen.

Aktuell: "Das Buch der Nacht", Verlag Galiani Berlin, 192 Seiten, 28 Euro.

Privat: Bernd Brunner lebt in Berlin.