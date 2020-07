Name: Christine Thürmer

Geboren am 9. Juli 1967 in Forchheim (Franken).

Eltern: Ihr Vater war Schweißer, ihre Mutter Weberin und dann Hausfrau. "Meine Eltern waren wie ich sehr sparsam. Wandern war allerdings so gar nicht ihr Ding. Sie haben nicht verstanden, was ihre Tochter da macht", sagt Christine Thürmer.

Werdegang: Nach dem Abitur studiert sie in Berlin Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Hochschule der Künste und macht ihren Abschluss als Diplomkommunikationswirtin. In dem Job wird sie allerdings nie arbeiten. Sie genießt zunächst das Berliner Nachtleben und ist halbtags bei Siemens im Controlling beschäftigt. Darüber kommt sie dann 2001 zur Unternehmenssanierung.

Wandern: 2004 macht Christine Thürmer ihre erste Wanderung von Mexiko nach Kanada. Mittlerweile hat sie 49.000 Kilometer in der ganzen Welt zu Fuß zurückgelegt. Mehr dazu auf ihrer Homepage: http://christinethuermer.de

Buch: Aktuell ist von Christine Thürmer "Weite Wege wandern", Malik Verlag, 288 Seiten, 18 Euro erschienen.