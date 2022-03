Der Solartechnikkonzern SMA Solar sieht im aktuellen Chipmangel ein anhaltendes Problem für seine Geschäfte. "SMA ist mit einem hohen Auftragsbestand ins neue Jahr gestartet. Der Mangel an elektronischen Bauteilen wird uns auch in den kommenden Monaten begleiten", sagte Konzernchef Jürgen Reinert bei der Bilanzvorlage am Donnerstag im nordhessischen Niestetal.