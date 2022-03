Ein 26-jähriger Mann ist bei einem Motorradunfall bei Biberach schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, übersah ein 54 Jahre alter Autofahrer am Freitag zwischen Oggelshausen (Landkreis Biberach) und Biberach an der Riß beim Abbiegen den 26 Jahre alten Motorradfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der junge Mann schwer verletzt.