Mit der Detektiv-Affäre des suspendierten Homburger Oberbürgermeisters Rüdiger Schneidewind (SPD) hat sich am Mittwoch erneut der Bundesgerichtshof (BGH) in Leipzig beschäftigt. Gegen ein Urteil des Landgerichts Saarbrücken vom 27. Januar 2021 hatten der Angeklagte und auch die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt. Eine Entscheidung will der 5. Strafsenat am Donnerstag um 12.00 Uhr verkünden.