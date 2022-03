Erneut hat ein aufmerksamer Taxifahrer in Hessen einen Rentner vor einem mutmaßlichen Trickbetrug bewahrt. Wie die Polizei in Darmstadt am Donnerstag mitteilte, hatte der 51-Jährige den 85-Jährigen am Mittwoch in Grießheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg) zu einer Bank gefahren, wo dieser 20.000 Euro von seinem Konto abhob.