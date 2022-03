In Thüringen ist der Tierschutzpreis für das Jahr 2022 ausgeschrieben worden. Auch in diesem Jahr sollen Einzelpersonen oder Gruppen ausgezeichnet werden, die sich "durch herausragendes Engagement und Initiativen zur Förderung des Tierschutzes im Besonderen hervorgetan haben". Das teilte das Sozialministerium am Freitag in Erfurt mit. Der Preis wird zum 28. Mal vergeben.