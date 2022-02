"Austria 3"

"Er ist für mich der Inbegriff eines Mentalitätsspielers", sagt Sebastian Hoeneß über Christoph Baumgartner (Foto: APF), mit dem er erst kürzlich ein längeres Gespräch geführt habe. Der Österreicher habe dem langen Sommer mit der EM ein bisschen Tribut zollen müssen, immer wieder kleinere Verletzung gehabt und sei "aus seiner Sicht einfach nicht so richtig ins Rollen gekommen", so Hoeneß. Er habe dem 22-Jährigen aber versichert, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis der Knoten platze. Umso mehr freue sich Hoeneß, dass es gegen den VfB gleich doppelt klappte, weil er "einfach ein Riesentyp" sei. Baumgartner legt in der Kabine auch mal ältere österreichische Popmusik auf, von "Austria 3" etwa, also von Rainhard Fendrich, Wolfgang Ambros und Georg Danzer, etwa.

In Hoffenheim bildet "Baumi" mit "Poschi" und "Grillo" seit Jahren ein österreichisches Erfolgs-Trio. Stefan Posch, 24, feierte gegen Stuttgart Jubiläum und freute sich über sein 100. Bundesliga-Spiel. Grillitsch rückte für den verletzten Kevin Vogt in die Abwehrzentrale – und bewies einmal mehr seinen Wert für das Hoffenheimer Aufbauspiel. Zwar stehen die Zeichen beim 26-Jährigen, dessen Vertrag ausläuft, im Sommer eher auf Abschied. Aber noch hat Hoeneß die Hoffnung nicht aufgegeben, wie er im Vorfeld des Derby verriet. A2 statt A3 mag sich bei "Hoffe" aktuell noch keiner so richtig vorstellen. nb