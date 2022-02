Anfahrt: Mit dem Auto: Die A 7 über Ulm, Fernpass nach Innsbruck, dann Sterzing, Brixen, Alta Badia; ab Ulm knapp fünf Stunden Fahrzeit. Oder über München auf der Inntalautobahn über Kufstein, Wörgl, Innsbruck, Sterzing nach Alta Badia. Ab München ca. dreieinhalb Stunden Fahrzeit. Mit dem Zug: Ab München fast stündlich Züge nach Fortezza, Dauer ca. drei Stunden, von dort eineinhalbstündiger Shuttle nach Alta Badia.

Unterkunft: La Villa: "Hotel Antines" (www.hotelantines.it), großzügige Zimmer mit Bergblick, gepflegter Spa mit Sauna, Dampfbad und Pool. San Casiano: "Ciasa Salares" (www.ciasasalares.it), modernes Hotel mit großzügigen Zimmern, weitläufiger Spa mit Außenbereich. Corvara: "La Perla" (www.laperlacorvara.it ), gehobene Kategorie, beherbergt zwei Restaurants, die von Simone Cantafio betrieben werden, direkt an der Piste.

Essen:Ütia Pralongià(www.Pralongia.it): behutsam restaurierte Hütte mit großer Sonnenterrasse. Ütia Bioch (www.Bioch.it): neuere Hütte, Stube mit Nischen, Cantina mit großer Weinauswahl, Sonnenterrasse. Ütia I Tablá (www.ITabla.it): kleine aber feine Hütte, Sonnenterrasse. Moritzino (www.Moritzino.it): große Hütte, Après-Ski mit DJ. Ütia Lé (www.RifugioLee.it): im Bereich Santa Croce (Heiligkreuz), nagelneue Berghütte mit interessanter Architektur. Ütia Jimmi(www.Jimmyhütte.com): am Übergang nach Wolkenstein, große Hütte, meist stark frequentiert. Alle im Skigebiet Alta Badia.Cocun Cellar Restaurant(www.ciasalares. it): San Cassiano, beeindruckende Weinsammlung, die den Charakter des Restaurants in einem Kellergewölbe prägt, sterneverdächtige Küche mit jungem Personal. La Stüa de Michil im Hotel "La Perla" in Corvara (www.laperlacorvara.it): Gourmet-Restaurant mit original Südtiroler Stuben und Michelin-Stern.

Allgemeine Auskünfte gibt es unter www.altabadia.org